Dăianu: Avem un deficit structural foarte mare

România are un deficit structural foarte mare, posibil cel mai mare mare din Uniunea Europeană, pe care unele estimări îl plasează la 6%, a afirmat, vineri, preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, la evenimentul de lansare "The Tax Institute", primul think tank dedicat fiscalităţii.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro