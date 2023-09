Avocatul lui Mario Iorgulescu susține că „victima era de 10 ori mai drogată” și că accidentul „nu a fost din vina lui Mario”

21:00

Ioan Ovidiu Sabău (55 de ani) a fost încântat de prestația avută de U Cluj în victoria 1-0 de la Arad. Sabău a obținut prima victorie de la revenirea la U Cluj. Spune că atitudinea elevilor lui îi dă speranțe pentru viitor.Ioan Ovidiu Sabău, după UTA - U Cluj 0-1„Mi-a plăcut mult echipa. Am avut curaj să jucăm. Am ținut de minge, am avut răbdare, concentrați permanent. Am simțit că UTA va încerca să plece pe contraatac. Acolo am fost foarte reactivi. ...