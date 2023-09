Scandal cu menajera! Eduard, Fiul lui Bahmu și al lui Prigoană, continuă seria dezvăluirilor uluitoare! Ce se întâmplă în casa afaceristului! A anunțat Protecția Copilului

13:20

Bogdan Stoica, avocatul Simonei Halep, susține că Agenţia Internaţională de Integritate a Tenisului (ITIA) ar fi o instituție îndreptată spre distrugerea sportivilor pe care îi investighează, în niciun caz îndreptată spre alfarea adevărului. Acesta mai […] The post Avocatul Simonei Halep, atac fără precedent la ITIA: „Nu e o instituţie îndreptată spre aflarea adevărului, ci spre distrugerea sportivilor” appeared first on Cancan.