Mariajul „perfect” dintre Andra și Cătălin Măruță se ține cu terapie. Jurata Românii au talent a recunoscut: „Sunt tensiuni între mine și Cătălin”

19:50

Imaginile iadului cu Vlad Pascu în timp ce pare să se droghează cu un ac de seringa „strâmb”. “Spart”, tânărul de 18 ani are halucinații, apoi leșină! Video cu un puternic impact emoțional. CANCAN.RO a […] The post Imaginile iadului cu Vlad Pascu în timp ce pare să se droghează cu un ac de seringă „strâmb”. “Spart”, tânărul de 18 ani are halucinații, apoi leșină! Video cu un puternic impact emoțional appeared first on Cancan.