Mii de cehi au contestat în stradă, la Praga, politicile prooccidentale ale Executivului. Lider prorus: „Eu nu mai vreau un guvern marionetă”

Usturoiul este una dintre cele mai apreciate legume aromatice, este inclus într-o mulțime de preparate culinare și are multiple de beneficii pentru sănătate. Descoperă cum se depozitează corect usturoiul și ce proprietății are. Ce beneficii are usturoiul Usturoiul – a cărui denumire științifică este Allium sativum – este planta bogată în minerale, vitamine și compuși […]