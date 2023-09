România- Germania în finala Campionatului European de tenis. Fetele noastre sunt la un pas de o mare performanță

22:10

În urmă cu aproape o lună, Vlad Pascu (19 ani) a provocat un accident rutier teribil în urma căruia două persoane și-au pierdut viața. Mai mult, acesta se afla sub influența drogurilor în momentul producerii […] The post Discuțiile interceptate între Vlad Pascu și mama lui. „Deci nu mă bagă la bididii”. Cum voia femeia să îl salveze appeared first on Cancan.