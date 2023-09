România - Germania, în finala Europeanului de tenis de masă » „Tricolorele” luptă pentru aur și calificarea la Jocurile Olimpice

00:00

CS Universitatea Craiova a învins-o pe Sepsi, scor 2-1, în runda cu numărul 9 din Superligă. Liviu Ciobotariu (52 de ani), antrenorul grupării covăsnene, a fost dezamăgit de modul în care elevii lui au început partida. Liviu Ciobotariu, după CS Universitatea Craiova - Sepsi 2-1„Am început foarte rău jocul. Nu neapărat că am primit rapid gol, dar ca exprimare în teren. Am stat departe de oameni, nu am avut agresivitate, presingul nu l-am făcut compact. ...