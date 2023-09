Un electrician a mers să taie curentul unei familii, dar a găsit un bilet care l-a făcut să se răzgândească. Ce scriseseră oamenii în el. „Vă rog…”

10:40

Povestea de iubire dintre Cristi Tabără și Alina Bodnaru a stat pe buzele multora, acum mulți ani, din cauza scandalului în urma căruia s-a produs ruptura. Jurnalistul a fost acuzat de fosta lui iubită de […] The post L-a părăsit cu scandal pe Cristi Tabără, iar la puțin timp își găsea un alt iubit. Ce a făcut Alina după ce a ieșit din relația cu vedeta TVR appeared first on Cancan.