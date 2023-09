Un preot din Vaslui a fost jefuit. „L-am privit în ochi pe hoț”. A rămas fără bani și bijuterii, prejudiciul e de 14.500 de lei

19:00

Ion Iliescu (93 de ani) este cunoscut de o țară întreagă, dar puțini sunt cei care știu detalii despre Nina Iliescu (93 de ani). Cea care a fost Prima Doamnă din 1989 până în 1996 […] The post Câte clase are, de fapt, Nina Iliescu, soția fostului președinte al României. Puțini sunt cei care știu cum o cheamă în buletin appeared first on Cancan.