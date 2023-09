Radu Banciu o desființează pe Simona Halep: „Erai o jucătoare de duzină”

23:50

Pe data de 17 septembrie, are loc mediul de tenis feminin România-Germania. După ce fetele noastre s-au calificat sâmbătă, 16 septembrie, au o șansă mare la Campionatul European! Meciul de sâmbătă s-a terminat cu 3-1 […] The post România- Germania în finala Campionatului European de tenis. Fetele noastre sunt la un pas de o mare performanță appeared first on Cancan.