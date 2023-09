Ce a pus-o Patrick Muratoglou să facă pe Simona Halep. Românca nu a ezitat niciun moment și a dat-o afară

08:50

Adriana Iliescu este un fost profesor universitar de literatură română și autoare a unor cărți de povești pentru copii. A intrat în atenția publică pentru faptul că a fost până la 29 decembrie 2006 cea […] The post O mai știi pe Eliza? Cum arată acum fiica Adrianei Iliescu și ce note are la cele două facultăți pe care le urmează appeared first on Cancan.