Amantlâc la Chefi la Cuțite între un chef și o colegă: „Am plecat de acasă!”. Poveste impresionantă în preselecțiile show-ului de la Antena 1

15:30

Florin Dumitrescu este unul dintre cei mai îndrăgiți chefi din România. El face parte din juriul emisiunii Chefi la cuțite, competiție pe care a reușit să o câștige doar de două ori până acum. În […] The post Chef Florin Dumitrescu și-a dat pantalonii jos și s-a lăsat pozat! Juratul de la „Chefi la cuțite” a dezvăluit ce rețetă are pentru a se menține în formă appeared first on Cancan.