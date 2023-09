Miruna Pascu, acuzată că a tras țepe pe bandă rulantă! Cum își păcălea clienții, de fapt

13:20

Dacă te lupți cu kilogramele în plus sau fie vrei să ai greutatea sub control, atunci este important să știi că nu ar trebui să depășești porția de 150-200 de grame de carne pe zi. […] The post Câtă mâncare trebuie să îți pui în farfurie, în funcție de greutatea ta actuală. Cori Grămescu a făcut calculul complet appeared first on Cancan.