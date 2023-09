Minciuna din numele lui CTP. Ce scrie, de fapt, în buletinul cunoscutului gazetar și de ce a „împrumutat” prenumele tatălui

23:50

După un scandal monstru pe care l-a avut cu tatăl copiilor săi, chiar în prima zi de școală, Marina Dina și fostul iubit au căzut la pace. Cel puțin, momentan. Fosta asistentă TV a semnat […] The post Scandalul dintre Marina Dina și fostul soț s-a răsucit cu 180 de grade! Ce se întâmplă acum cu cei doi copii? ”Am semnat actele!” CANCAN.RO are detaliile appeared first on Cancan.