Septembrie 2023 atinge, din punct de vedere al temperaturilor, un record din 1994. ANM a venit cu noi precizări despre prognoza meteo a lunii septembrie

11:10

Au mai rămas doar câteva săptămâni până când România va trece la ora de iarnă. Și în toamna acestui an ceasul se va da înapoi cu o oră, noaptea va fi mai lungă, însă, în […] The post Parlamentul European, decizie despre trecerea la ora de iarnă. Anunțul schimbării a fost făcut de forul european appeared first on Cancan.