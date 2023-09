Povestea neștiută din spatele comediei Ramon: Pavel Bartoș a spus tot, chiar și cum și-a cumpărat fier de călcat la premieră! ”Am fost îngrozit!” + Când apare continuarea

13:10

Celebrul Russel Brand este în centrul atenției la nivel mondial, după ce a fost acuzat de cinci femei, pentru viol, agresiune sexuală și chiar abuz emoțional. În ciuda acestor detalii șocante care au ieșit la […] The post Russel Brand, lăsat fără venitul de 1 milion de euro pe an după acuzațiile de viol. Ce noi acuze i se aduc actorului appeared first on Cancan.