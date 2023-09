Divorțul din familia lui Theo Rose. Jurata de la Vocea României și părinții au fost alături de Raluca Diaconu

16:00

Sorana Darclee, membra celebrei trupe A.S.I.A, are planuri mărețe de viitor! Cântăreața iubește cu patos și are de gând să se căsătorească. Cine este cel care i-a pus inima pe jar, vedeți în rândurile de […] The post Sorana de la A.S.I.A urmează să se căsătorească și să devină mamă. „N-aș putea să trăiesc fără jumătatea mea” appeared first on Cancan.