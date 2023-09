Fostul lider al galeriei din „Ștefan cel Mare” vine la EXCLUSIV DINAMO, cu Andrei Preotu, miercuri, 20 septembrie, de la ora 21:00

16:50

Fericire mare în familia lui Denis Roabeș, artistul de la The Motans. Fostul jurat de la Vocea României a devenit tătic pentru prima dată, vestea cea mare fiind dată de soția lui, în mediul online. […] The post Denis de la The Motans a devenit tătic pentru prima dată. Prima imagine cu fetița fostului jurat de la Vocea României appeared first on Cancan.