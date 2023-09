Cosmina Păsărin, dezvăluiri despre gelozia din relația cu iubitul DJ. Merge după el noaptea la club: “Asta ar fi limita, simt că mi se face rău!”

20:10

În ciuda faptului că din punct de vedere calendaristic toamna și-a intrat în drepturi, temperaturile nu au scăzut prea mult în țara noastră. În plus, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în luna septembrie vom avea […] The post Septembrie 2023 atinge, din punct de vedere al temperaturilor, un record din 1994. ANM a venit cu noi precizări despre prognoza meteo a lunii septembrie appeared first on Cancan.