O educatoare oprită de poliție în Uzbekistan transporta 25 copii în mașina ei: „Trebuia să-i duc acasă de la grădiniță”

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marţi, la New York, că Ucraina, deși a făcut progrese „enorme” pe câmpul de luptă, are nevoie urgentă de apărare antiaeriană, inclusiv de muniţie, piese de schimb şi întreţinere pentru sistemele pe care armata ucraineană le are deja, relatează Reuters, potrivit Agerpres. Stoltenberg a spus că războiul […]