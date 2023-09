Mai ceva ca-n filme! Cum a decis să se răzbune o femeie pe soțul ei, după ce l-a prins că o înșela

10:40

Cristina Bâtlan nu este doar jurată la emisiunea Imperiul Leilor de la Pro TV, ci și o femeie de afaceri de succes cu o carieră pentru care a muncit ani la rând. Ea este proprietara […] The post Câte clase are, de fapt, Cristina Bâtlan de la Imperiul Leilor. Motivul pentru care jurata nu și-a terminat studiile universitare appeared first on Cancan.