Cătălin Moroșanu trece prin momente cumplite după retragere: „Mă dor toate! Suport foarte multă durere”

17:20

Delia Matache și Andra Măruță sunt două artiste extrem de cunoscute în România, care au concertat pe aceleași scene, dar puțini sunt cei care le-au văzut să se afișeze, vreodată, împreună. Au păstrat mereu distanța […] The post Care e relația, cu adevărat, între Delia și Andra Măruță. Jurata de la Românii au talent a recunoscut totul: „Nu am un sentiment d-ăsta” appeared first on Cancan.