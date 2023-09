Gigi Becali și-a schimbat radical discursul! „Cum să fie ușor?” Multimilionarul e copleșit emoții

19:20

Zilele acestea, prințul William este plecat, pentru câteva zile, la New York, Statele Unite ale Americii. Prințul de Wales (41 de ani) este prezent la cel de-al doilea Summit pentru inovare al Premiului Earthshot, dar […] The post Prima apariție fără nevastă a Prințului William al Marii Britanii. Moștenitorul tronului a plecat singur în SUA appeared first on Cancan.