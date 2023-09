Compagno n-a înțeles nimic din faza golului anulat: „E cel mai urât lucru”

22:40

Hermannstadt și FCSB au remizat, scor 2-2, într-o restanță din runda #5 a Superligii. Elias Charalambous, 42 de ani, antrenorul roș-albaștrilor, consideră echitabil rezultatul de la Sibiu.„A fost un meci nebun. N-am început bine în prima repriză. Am primit gol, apoi am marcat, ne-am revenit, ne-am mai creat după câteva ocazii.Schimbările au ajutat foarte mult. Din păcate, am primit al doilea gol după o greșeală a noastră, care se poate întâmpla în fotbal. ...