Fiscalitatea accelerează concentrarea bancară. Cum apelează statul la canibalism ca să nu restructureze administrația locală!

Dragii mei cu Jurnalul sub braț. Am văzut zeci de feluri de sărbători ale Zilelor Naționale din diferite țări. Mai vechii prieteni ai paginii noastre știu că întotdeauna când aterizez într-o țară, primul lucru pe care-l fac la aeroport este să cumpăr Constituția țării. Când îmi programez călătoriile încerc, pe cât se poate, să fiu acolo de ziua lor națională. Este un obicei vechi al meu. De curând noi am vorbit despre Ziua Americii, despre modul în care românii americani sărbătoresc ziua de 4 Iulie.