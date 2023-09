Frumoasei Delia Matache i s-au aprins câlcâiele după Cătălin Bordea. Ce s-a întâmplat în culisele iUmor de la Antena 1

13:30

Simona Halep (31 de ani) a fost depistată pozitiv la un control efectuat la US Open 2022 și primit o suspendare de patru ani. Mai mulți sportivi s-au deranjați de situație și au sărit în […] The post Cel mai important nume din tenis, de partea Simonei Halep: „Această suspendare miroase urât! Trebuie să…” appeared first on Cancan.