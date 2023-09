A născut fata Andreei Raicu. Frumoasa vedetă TV este una dintre cele mai tinere bunici din showbiz

15:20

FCSB nu a mai cucerit titlul din anul 2015, deși, de-a lungul timpului, Gigi Becali a transferat cei mai promițători fotbaliști din SuperLiga. În actualul sezon, roș-albaștrii au un parcurs bun, sunt lideri, însă latifundiarul […] The post Gigi Becali și-a schimbat radical discursul! „Cum să fie ușor?” Multimilionarul e copleșit emoții appeared first on Cancan.