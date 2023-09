Cu ochii-n soare

09:10

AS Roma a debutat cu o victorie la limită în grupa G din Europa League, 2-1 pe terenul celor de la Sheriff Tiraspol. La finalul meciului, Jose Mourinho, 60 de ani, antrenorul italienilor, s-a declarat nemulțumit de prestația echipei din prima repriză.Toate rezultatele serii din Europa League„Nu mi-a plăcut prima repriză, am fost o echipă prea lentă și fără agresivitate. Nu am făcut ce pregătisem, nu am controlat jocul. Prea multe erori cu și fără minge. ...