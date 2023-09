Comunicat de presă. Primarul Robert Negoiță a premiat elevii de top din Sectorul 3

21:40

Presupusa iubită a lui Vlad Pascu are probleme mai mari decât s-ar fi așteptat! După ce tânărul de 19 ani a provocat tragedia de la 2 Mai, bruneta pe nume Rebecca L. a intrat în […] The post Iubita lui Vlad Pascu a dat de belea! Rebecca a ajuns la tribunal și l-a pârât pe prietenul ei în fața anchetatorilor appeared first on Cancan.