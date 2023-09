Managerul celor de la Jumbo-Visma, Richard Plugge, a dezvăluit cum se feresc de suplimentele contaminate: „Un ciclist nu poate lua pur și simplu un supliment fără să știe dacă a fost sau nu testat în prealabil"

17:40

Potrivit regulamentului, Craiova are la dispoziție 30 de zile pentru a numi un antrenor principal cu licență PRO. Până la găsirea unuia, patronul Mihai Rotaru poate pune pe oricine pe bancă. Iar Papură, căruia i-a dat echipa pe mână, s-o pregătească, are și licența PRO!Meciul cu U, de la Cluj, vine pentru Universitatea Craiova la capătul unei săptămâni pline de turbulențe, generate de plecarea intempestivă a antrenorului Laurențiu Reghecampf. ...