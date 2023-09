Greșeala banală care le poate aduce șoferilor români o amendă de 1.200 de lei. Puțini cunosc această prevedere din noul Cod Rutier

10:10

Radu Palaniță, fostul câștigător al emisiunii Romanii au Talent din 2020, este invitatul lui Adrian Artene în cadrul podcastului ALTCEVA ce va fi difuzat sâmbătă, 23 septembrie, începând cu ora 19:00. De profesie mecanic auto, […] The post Radu Palaniță, invitat la podcastul ALTCEVA cu Adrian Artene appeared first on Cancan.