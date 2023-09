Paul Nicolau vrea să dea lovitura la Iași! După razia inspectorilor ANPC la restaurantele din București și Timișoara, Pescobar are de gând să-și extindă afacerea

18:10

La opt ani de când a fost la un pas de moarte, Gabriel Cotabiță trăiește undeva la marginea capitalei, alături de soția sa, Alina. De când s-a mutat din Piața Romană, artistul a fost abandonat […] The post La 8 ani distanță după ce a fost la un pas de moarte, Gabriel Cotabiță are o mare durere în suflet. S-a mutat din Piața Romană și… ABANDONAT! appeared first on Cancan.