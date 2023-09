Concluziile lui Octavian Popescu, după „ploaia” de goluri din Covasna

23:30

Darius Olaru (25 de ani), căpitanul de la FCSB, a analizat victoria cu Sepsi, scor 5-2.Autorul unui gol superb, voleu aproape de vinclu cu stângul, din afara careului, Olaru a explicat cum a trăit faza pe care a reușit-o în minutul 11. În plus, consideră că adversarii au fost prea relaxați, de aici venind și diferența de scor.+1 FOTOOlaru: „Noi am fost montați, ei au fost relaxați”„O partidă dificilă, știam că așa va fi. Mereu am avut meciuri grele aici. ...