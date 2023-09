Horia Brenciu, mesaj emoționant după nunta Anei Baniciu: „Un tată fericit și splendida lui fiică”

16:40

A trecut un an de când Mihai Bendeac a părăsit stația Antena 1, dorind să se axeze pe proiectele personale. Mai mult decât atât, a existat o perioadă în care s-a zvonit că actorul ar […] The post Mihai Bendeac, mesaj ireal către una dintre producătoarele de la Antena 1. Gafa făcută de actor, pe internet appeared first on Cancan.