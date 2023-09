Șoferii nu vor mai avea voie să conducă noaptea?! Legea s-ar putea aplica și în România

13:00

Banca Centrală Europeană (BCE) se pregătește pentru schimbarea bancnotelor euro cu o nouă serie. Se preconizează că emiterea noilor bani se va face în 2026 și are ca scop combaterea și prevenirea falsificării bancnotelor. Redefinirea […] The post Se schimbă banii! Mai multe bancnote vor fi scoase din uz în următoarea perioadă, anunțul fiind făcut de Banca Europeană appeared first on Cancan.