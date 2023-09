Tu mai ai așa ceva pe acasă? Prețul ireal cu care se vinde moneda de 50 de lei din 1994

15:30

Sezonul nunților este în plină desfășurare și dacă pentru unii simbolistica acestui eveniment este legată strict de cât ar trebui pus la plic, CANCAN.RO vă oferă o altă perspectivă cu privire la marea festivitate. O […] The post Mireasă moartă de beată a vomitat în față la NUBA! Tânăra s-a prăbușit înainte de a intra în celebrul club sub privirile oripilate ale trecătorilor appeared first on Cancan.