Cu marje de profit de 20%, firmele de asigurare nu mai vor plafonarea polițelor RCA

TikTok publică al doilea raport al platformei sub Codul UE de Bune Practici privind Dezinformarea, care include peste 2.600 de data points din cadrul a 30 de țări membre UE și SEE (Spațiul Economic European) pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2023. Acesta are la bază primul raport de referință de la începutul acestui an și oferă comunității o actualizare a progresului pe care platforma l-a făcut pentru a combate răspândirea dezinformării, alături de partenerii din industrie.