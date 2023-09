Alina Pușcaș trece prin momente grele. Cu ce probleme de sănătate se confruntă vedeta de la Antena 1: „În așa hal am ajuns”

21:40

După 11 ani de relație, povestea dintre Cătălin Bordea și Livia a ajuns la final, cei doi semnând recent actele de divorț. Despărțirea acestora nu a fost una prea pașnică, având în vedere că fosta […] The post Cătălin Bordea, ironie dură la adresa fostei soții. Ce a putut să spună comediantul despre Livia, dar și despre Spike appeared first on Cancan.