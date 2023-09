Sărut pasional între două ispite de la Insula Iubirii pe peronul de metrou. Acum nu se mai pot ascunde

07:50

Zilele acestea, Federația Patronatelor din România a venit cu ideea de a implementa o taxă pentru românii care vor o vacanță în străinătate. Suma s-ar adăuga la cea pe care un turist român o plătește […] The post Anunțul care a scandalizat românii: taxă pentru vacanță în străinătate. Ce este măsura și ce presupune, de fapt appeared first on Cancan.