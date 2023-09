Alex Ashraf a „scuturat-o” pe Oana Zăvoranu de un sac de bani, ca să-i facă poftele amantei! Dezvăluiri incredibile: „Casă, mașină și operații estetice din banii mei!”

10:10

Ediția din această săptămână îl aduce, în platou, la EXCLUSIV DINAMO, pe Vlad Munteanu, campion de două ori în tricoul „câinilor”. Ajuns la vârsta de 42 de ani, Vlad Munteanu va face dezvăluiri inedite din […] The post Fostul campion din „Ștefan cel Mare” vine la EXCLUSIV DINAMO, cu Andrei Preotu, miercuri, 27 septembrie, de la ora 21:00 appeared first on Cancan.