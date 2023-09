Conducerea Farului pune presiune pe Constantin Budescu: „Are de pierdut niște kilograme”

Ciprian Marica (37 de ani), fostul atacant al României, este de părere că mijlocașul Constantin Budescu (34 de ani) are câteva kilograme în plus, de care trebuie să scape pentru a evolua la cel mai bun nivel al său.Ciprian Marica a intrat la emisiunea ProSport Live și, printre altele, a spus că Budescu, ajuns în această vară la Farul, mai are de tras pentru a ajunge la greutatea ideală. ...

