Ce golazo! Adrian Păun a marcat cu o execuție formidabilă în Israel » Titular la Ihud Bnei-Sakhnin, a ieșit accidentat

22:00

Ciprian Marica (37 de ani), fostul atacant al României, este de părere că mijlocașul Constantin Budescu (34 de ani) are câteva kilograme în plus, de care trebuie să scape pentru a evolua la cel mai bun nivel al său.Ciprian Marica a intrat la emisiunea ProSport Live și, printre altele, a spus că Budescu, ajuns în această vară la Farul, mai are de tras pentru a ajunge la greutatea ideală. ...