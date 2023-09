Gigi Becali, criză de nervi. „Faza aia a umplut paharul!” Cine l-a scos din sărite pe multimilionar

18:10

Marea Neagră ascunde adevărate „comori” care, de-a lungul timpului, au fost descoperite și au devenit obiectul unor studii efectuate de cercetători. De data aceasta, a fost efectuat un studiu referitor la avantajele geopolitice ale țării […] The post Ce s-a găsit în Marea Neagră depășește orice așteptare. România ar putea beneficia de această descoperire făcută de specialiști appeared first on Cancan.