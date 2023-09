Angelina Jolie își spune durerea, la 4 ani de când a divorțat de Brad Pitt: „Am avut multe de vindecat”

20:50

În ultima perioadă au apărut zvonuri potrivit cărora Liviu Dragnea, fostul șef al PSD, s-ar afla internat în spital. Potrivit informațiilor respective, fostul politician s-ar fi aflat în stare gravă, într-o unitate medicală din Capitală. […] The post Spitalizarea de urgență a lui Liviu Dragnea, fostul șef al PSD, demontată rapid. Unde a fost filmat politicianul appeared first on Cancan.