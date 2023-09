Veste neașteptată pentru frații britanici Tate. Decizia primită de Andrew și Tristan Tate din partea judecătorilor

11:20

Vești bune vin pentru unii dintre pensionari. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) a anunțat că au fost tipărite noile taloane de pensie. De asemenea, acestea conțin și ajutoarele financiare pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 […]