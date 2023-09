BANCUL ZILEI | O asistentă rămâne gravidă cu medicul, amantul ei

14:50

Întâlnire de gradul zero în familia Danei Roba. Make-up artista a mers în vizită la socrii ei, părinții lui Daniel Balaciu. Cum a decurs revederea după ce băiatul lor a încercat să o omoare pe […] The post Fetele Danei Roba s-au revăzut cu bunica lor! Ce s-a întâmplat în casa mamei lui Daniel Balaciu: ”Au început să plângă” appeared first on Cancan.