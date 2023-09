A jucat la FCSB și tranșează disputa Chipciu-CSA: „Asta e Steaua!”

20:20

Genoa, echipa lui Radu Drăgușin, întâlnește azi AS Roma, de la 21:45. Meciul din etapa a 6-a din Serie A va fi liveTEXT pe GSP.ro și va fi în direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport.Genoa - AS Roma, live de la 21:45AICI live + statisticiGenoa - AS Roma, echipe probabileGenoa: Martinez - Sabelli, Bani, Drăgușin, Vasquez - Strootman, Badelj, Frendrup - Malinovsky, Retegui, GudmundssonAntrenor: Alberto GilardinoAS Roma: Rui Patricio - Mancini, Llorente, Ndicka - ...