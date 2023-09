Când intră elevii în vacanța de toamnă. Ministerul Educației a decis care sunt perioadele în care cei mici vor sta acasă

17:10

După Ana-Maria Mărgean, tânăra ventriloc, un alt român reușește să cucerească juriul și audiența de la America’s Got Talent. De această dată este vorba despre Adrian Stoica. Bărbatul și cățelușa lui Hurricane au reușit să […] The post Românul Adrian Stoica a câștigat America’s Got Talent! Cum a reușit să cucerească publicul și jurații: „A fost adorabil” appeared first on Cancan.