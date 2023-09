Un bărbat de 60 de ani a fost arestat pentru uciderea lui Tupac! Misterul celebrei crime s-ar putea rezolva după 27 de ani

10:20

De ani de zile, Carmen Iohannis este în centrul atenției, însă chiar și așa nu multe lucruri se cunosc despre Prima Doamnă a României. Aceasta a preferat să își țină viața privată departe de ochii […] The post Curg banii pentru Carmen Iohannis, soția președintelui României. Prima doamnă are un bussiness care-i asigură un venit substanțial appeared first on Cancan.