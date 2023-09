All or Nothing, un documentar de impact! Germania la Mondialul din Qatar e anatomia unui eșec! „Istoria unei tragedii”

17:30

Jose Mourinho (60 de ani) a răspuns la conferința de presă de azi atacurilor suferite în ultimul timp: „Am rămas la AS Roma pentru că mi-am dat cuvântul fanilor, echipei și clubului că nu plec. Iar la trei luni de atunci sunt scos țap ispășitor pentru problemele echipei”.Jose Mourinho are cel mai prost început de sezon din carieră, fiind cu AS Roma pe locul 16 după 6 etape, și având a doua cea mai slabă defensivă din Serie A (11 goluri încasate). ...